Helmstedt. Die Feuerwehr wurde zu einem Brand einer Gartenlaube in Helmstedt gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine brennende Hecke handelte.

In Helmstedt brannte eine Hecke und davor lagernde Holzbretter. (Symbolbild)

Feuerwehr löscht Heckenbrand in Helmstedt

Zu einem Brand ist es in einem Kleingartenverein im Elzweg in Helmstedt gekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr mit der Meldung einer brennenden Gartenlaube alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine Hecke und davor lagernden Holzbrettern handelte, wie Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, mitteilte.

Wärmebildkamera im Einsatz

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer löschen. „Der Bereich wurde abschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert“, informierte Weis. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt.

