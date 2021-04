Bisher nahm DRK-Mitarbeiterin Marie-Luise Gödeke die Abstriche für den Corona-Antigen-Schnelltest im Pflegestützpunkt in der Heinrich-Jasper-Straße. Doch mit dem neuen Angebot eines für jeden Bürger kostenlosen Schnelltests hat das DRK das Schöninger Testzentrum verlegt: Es befindet sich nun in der Moltkestraße 29, geöffnet ist es von Montag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.