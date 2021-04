Schöningen. Hohen Sachschaden haben unbekannte Randalierer in der Nacht zu Samstag in der Schöninger Innenstadt angerichtet.

Randalierer sind in der Schöninger Innenstadt unterwegs

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in der Schöninger Innenstadt randaliert. Wie die Polizei meldet, wurden fünf PKW sowie mehrere Fensterscheiben an Gebäuden beschädigt. Es entstand hoher Schaden.

Mehrere Autos wurden beschädigt

Am frühen Samstagmorgen stellte der Eigentümer eines Opel fest, dass sein am Abend zuvor auf dem ZOB-Parkplatz abgestellter Wagen beschädigt worden war. Die Seitenspiegel waren abgerissen, Rücklichter und Kofferraum beschädigt, heißt es im Polizeibericht. Auch ein Seat Ibiza, ein Citroen sowie ein Lupo, welche in unmittelbarer Nähe geparkt waren, seien beschädigt worden.

Viele Scheiben wurden eingeworfen

Während der Sachverhaltsaufnahme hätten die Beamten bemerkt, dass eine Fensterscheibe der Volksbank offensichtlich eingeworfen worden war. Einige Zeit später habe eine Zeugin gemeldet, dass einige Scheiben der Stadtbücherei beschädigt worden seien. „Im Laufe des Tages zeigten sowohl der Mieter einer Wohnung als auch eine Hauseigentümerin eingeworfene Fensterscheiben an. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge sowie der Wahllosigkeit wird derzeit von einer Tätergruppe ausgegangen“, meldet die Polizei. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05352) 951050.

red