Mülltonne gerät in Lauingen in Brand

Eine 240-Liter-Mülltonne ist am Sonntagmittag aus bisher unbekannter Ursache in der Straße Oberes Dorf in Lauingen in Brand geraten. Durch das Feuer wurden laut Mitteilung von Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch auch zwei in unmittelbarer Nähe stehende Mülltonnen sowie ein angrenzender Holzzaun und ein Auto beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftungaufgenommen.

Frau bemerkt in Lauingen brennende Mülltonne

Zur Mittagszeit habe eine Zeugin auf einem Mülltonneneinstellplatz eine brennende Mülltonne bemerkt und die Feuerwehr angerufen. Nachdem diese das Feuer zügig gelöscht hatte, wurde das Ausmaß des Brandes sichtbar. Zwei Mülltonnen waren vollständig abgebrannt, eine weitere wurde stark beschädigt. Ein direkt angrenzender Holzzaun wies ebenfalls starke Schäden auf. An einem in der Nähe geparkten BMW wurden leichte Brandspuren festgestellt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red