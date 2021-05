Schöningen. Die Stadt Schöningen bietet ihren frisch vermählten Einwohnern bleibende Erinnerungen an das Hochzeitsfest – auch zum Verschenken.

Paare können in Schöningen Hochzeitsbäume pflanzen lassen

Brautpaare haben ab sofort die Möglichkeit, ein bleibendes Symbol der Erinnerung an ihre Hochzeit mit einem Schöninger Hochzeitsbaum zu hinterlassen. Es sei, so eine Mitteilung der Stadt, eine jahrhundertealte Tradition, als Symbol für Verbundenheit, Zukunft, Wachstum und Beständigkeit einen Baum zu pflanzen.

Schon im Mittelalter habe sich dieser Brauch bei Brautpaaren als Zeichen der Liebe und der Zuversicht eingebürgert. „Diese schöne Tradition möchte die Stadt Schöningen nun allen Heiratswilligen bieten, die den Bund fürs Leben in der Stadt der Speere schließen“, lädt Bürgermeister Malte Schneider zu dem neuen Angebot ein. „Oftmals fehlt für den symbolischen Akt der Platz auf dem eigenen Grundstück. Deshalb gibt es nun die Möglichkeit, einen Baum auszuwählen, der dann im Herbst eines jeden Jahres im Stadtgebiet gepflanzt wird.“

Parr erhält eine Urkunde

Ist die Pflanzung erfolgt, erhält das Paar eine Urkunde, auf der die Baumnummer und der genaue Standort des Baumes mit Foto zu finden sind. Eine Gesamtübersicht auf der städtischen Website werde die Schöninger Hochzeitsbäume und ihre Stifter nennen.

Aus ökologischen Gründen werden nur drei standortgerechte Baumarten angeboten: Rotdorn, Kugelahorn, Stieleiche. Andere Bäume können nicht berücksichtigt werden. Eine Baumpflanzung kostet 150 Euro. Es dürfen auch mehrere Bäume ausgewählt werden. Auch Hochzeitsjubilare können das Angebot nutzen, um ein Symbol und einen Erinnerungsort für glückliche Jahre zu schaffen. Soll die Baumpflanzung verschenkt werden, erhält man auf Wunsch einen Geschenkgutschein.

Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Bäume leisten leisten laut der Mitteilung den wertvollsten Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, produzieren Sauerstoff, binden Kohlendioxid und mildern die Feinstaubbelastung. Die Schöninger Hochzeitsbäume zeichnen sich also durch mehr als nur Symbolkraft aus. Sie geben die Möglichkeit, in die Zukunft und die Lebensqualität der Stadt zu investieren. Der Betrag in Höhe von 150 Euro sei als Spende zu verstehen. Er unterstütze den Einkauf und die Pflanzung des Baumes sowie die Baumsicherung, Bewässerung und Pflege. Auf Wunsch könne eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

