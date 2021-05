Der zehnjährige Felix Stadlbauer aus Groß Brunsrode hat einen Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und an Kultusminister Grant Henrik Tonne geschrieben und dargelegt, wie ihn die coronabedingten Einschränkungen für Schule, Sportverein und Freizeit belasten und auch frustrieren.