28-Jähriger in Helmstedt durch Böller schwer verletzt

Helmstedt. Ein Böller ist in der Hand eines 28-Jährigen in Helmstedt explodiert. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus werden musste.