Neun auf einen Streich – Komplette Gruppe für Feuerwehr Lehre

Gleich neun neue Mitglieder hat die Ortsfeuerwehr Lehre nach eigenen Angaben im ersten Quartal des Jahres dazubekommen. Bei den Neuen, so heißt es, handele es sich bei zwei von ihnen um ehemalige Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Alle anderen seien Quereinsteiger, vier kämen aus ehemals anderen Feuerwehren und zwei hätten eine Doppelmitgliedschaft, da sie sich aus beruflichen und privaten Gründen zum Großteil in Lehre und Umgebung aufhielten.

Ungewöhnlich viele Neuaufnahmen in kurzer Zeit

„Neun auf einen Streich, an so viele Neuaufnahmen in kurzer Zeit kann sich kein Mitglied der Feuerwehr Lehre erinnern“, so Ortsbrandmeister Jan Wehrstedt. Die komplette Feuerwehr freue sich über die Vielzahl an Mitgliedern, die zum Großteil bereits komplett ausgebildet seien und somit der Einsatzabteilung sofort zur Verfügung stünden.

Zwei der neuen Mitglieder wollten zeitnah ihre Ausbildung fortsetzen und ließen sich zum Atemschutzgeräteträger ausbilden. Für die beiden Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr und den Quereinsteiger stünden in den kommenden zwei Jahren die Truppmann-Ausbildung (Grundlehrgang) auf dem Ausbildungsplan sowie weitere technische Lehrgänge, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Sprechfunker.

Jeder Ehrenamtliche ist willkommen

„Wir freuen uns über jeden, der uns ehrenamtlich unterstützen möchte“, wird der stellvertretende Zugführer Domenik Eggeling zitiert. Wer ebenfalls die Ortsfeuerwehr Lehre unterstützen möchte, könne sich formlos unter ofw-lehre@gemeinde-lehre.de oder bei einem Mitglied der Feuerwehr melden. Wer nicht direkt aus Lehre komme, aber in einem Ort der Gemeinde Lehre aktiv werden wolle, wird gebeten, sich einfach mit dem zuständigen Ortsbrandmeister in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen finden sich auch auf den Webseiten der jeweiligen Ortsfeuerwehr.