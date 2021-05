Zwölf Kilometer Kanalnetz werden in Helmstedt inspiziert

Im Auftrag der Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) inspiziert die Firma Hesse aus Duderstadt in diesem Jahr etwa 12 Kilometer des Abwasserkanalnetzes in der Stadt. Dabei werden in diesem Jahr laut einer Mitteilung überwiegend einzelne Kanäle in verschiedenen Straßen von Helmstedt und den Ortsteilen angefahren. Der Großteil der Inspektionen sei für Juli bis August geplant. Je nach Bedarf bei unterschiedlichen Bauvorhaben der AEH könne es aber schon davor und danach zu einzelnen Inspektionen kommen.

Im Rahmen der Arbeiten werden die Kanäle zunächst mit einem Spülwagen unter Einsatz von Hochdrucktechnik gereinigt und anschließend mit einem speziellen TV-Fahrzeug mittels Kameratechnik inspiziert. Durch die überwiegend eingesetzte Panoramo-Technik werden laut Stadt die Untersuchungszeiten und somit auch Behinderungen im Straßenverkehr auf ein Minimum beschränkt.

Zustand des Helmstedter Kanalnetzes wird erfasst

Die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung der Abwasseranlagen gehöre zu den wesentlichen Betreiberpflichten der Eigentümer und Betreiber von Kanalnetzen. Die bei der Befahrung erhobenen Erfassungsdaten würden im Anschluss von der AEH ausgewertet und in einer Zustandsklassifizierung eingestuft. Hieraus werde der Erneuerungs- und Sanierungsbedarf ermittelt und im Abgleich mit dem Gesamtnetz der Stadt Helmstedt nach Prioritäten eingestuft.

Für die am Kanalnetz angeschlossenen Kunden der Abwasserentsorgung sei es in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass es bei der Hochdruckreinigung des Kanalnetzes zu Störungen in den Grundstücksentwässerungsanlagen kommen könne, wenn diese nicht den Regeln der Technik entsprechend ausgeführt und betrieben werden.

Hoher Spüldruck kann zu Problemen führen

Bei Hausanschlüssen ohne einen vorgeschriebenen Übergabeschacht, eine Rückstausicherung und eine ausreichend bemessene Entlüftung über das Dach könne es bei den Reinigungsarbeiten aufgrund des hohen Spüldrucks zu Problemen in den Grundleitungen innerhalb und außerhalb des Hauses kommen.

Weitere Informationen zu aktuellen Projekten der AEH können auf der Homepage der Stadt unter „Aktuelles aus der Abwasserentsorgung“ eingesehen werden. Das dort gleichfalls abrufbare AEH-Informationsblatt „Spülunfälle und Entlüftung“ gibt zudem detaillierte Auskunft über die notwendigen Bestandteile einer Grundstücksentwässerungsanlage, die Spülunfälle verhindern.

Für weitergehende Auskünfte zu den Arbeiten stehen bei der AEH Carolin Dauer, (05351) 531719, und Jens Flemke, (05351) 531721, zur Verfügung.

