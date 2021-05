Feuerwehr Helmstedt beendet ungewollte Schaumparty

Helmstedt. Der Brunnen auf dem Marktplatz schäumte am Sonntag über. Die Ursache dafür war vermutlich Waschmittel.

Zu einem Einsatz der besonderen Art ist die Feuerwehr Helmstedt am Sonntagnachmittag gerufen worden. Der Betriebshof der Stadt Helmstedt meldete laut Einsatzleiter Alexander Weis, dass es am Brunnen auf dem Marktplatz in Helmstedt zu einer ungewollten Schaumparty gekommen sei.

Feuerwehr muss rutschige Masse beseitigen

Offenbar wurde eine größere Menge Waschmittel in den Brunnen gekippt, sodass dieser massiv schäumte. Zudem sorgte der Schaum um den Brunnen herum für eine hohe Rutschgefahr, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Mit einem Löschfahrzeug wurden Brunnen sowie die umliegende Fläche gereinigt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red