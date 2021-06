Grasleben. Zu einem erneuten Diebstahl von Kupferfallrohren ist es in Grasleben gekommen. Diesmal war ein Bankgebäude das Ziel der Täter.

Die Helmstedter Polizei erhofft sich Hinweise auf Diebe, die in Grasleben Kupferfallrohre gestohlen haben. (Symbolfoto)

Diebstahl Kupferfallrohre Diebe stehlen in Grasleben erneut zwei Kupferfallrohre

Unbekannte haben an der Kirchstraße in Grasleben zwei Kupferfallrohre gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen dem 29. Mai, 15 Uhr, und dem 31. Mai, 18.40 Uhr. Diesmal sei ein Bankgebäude Ziel der Diebe gewesen.

Fallrohre am Schützenhaus wurden vor einigen Tagen gestohlen

Bereits am Pfingstmontag und dem darauffolgenden Mittwoch hatten Unbekannte laut Polizei Fallrohre am Schützenhaus an der Vorsfelder Straße gestohlen. Hier entwendeten Unbekannte fünf Fallrohre aus Edelmetall.

Täter waren vermutlich mit Fahrzeugen unterwegs

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. In beiden Fällen seien die Täter wohl mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen, um die Rohre abzutransportieren. Hinweise: (05351) 5210.

