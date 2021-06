Helmstedt. Samstagnacht wurden am Papenberg von diversen Menschen Verstöße gegen die Corona-Verordnung begangen. Zwei Männer kamen in Polizeigewahrsam.

Die Polizei musste am Papenberg in Helmstedt mehrere Kneipen schließen (Symbolbild).

Polizeieinsatz in Helmstedt Corona-Verstöße in Helmstedt: 25-Jähriger greift Polizisten an

Durch eine Vielzahl von Verstößen gegen die niedersächsische Corona-Verordnung hat die Polizei Samstagnacht auf dem Papenberg in Helmstedt Platzverweise ausgesprochen. Außerdem mussten die Beamten Lokale schließen lassen. Zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren kamen den Platzverweisen nicht nach. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam, wobei der 25-Jährige Widerstand leistete. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand.

Verstöße gegen Corona-Maßnahmen: 25-Jähriger reagiert aggressiv

Viele Menschen nutzten am vergangenen Wochenende die gelockerten Corona-Maßnahmen, um auszugehen – so auch in den Kneipen am Papenberg. Im Laufe der Nacht und mit zunehmender Zahl der Gäste nahm auch die Lautstärke zu. Anwohner beschwerten sich, wollten zudem offensichtliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung beobachtet haben. Wie die Polizei weiter berichtet, sollen sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte etwa 50 Menschen vor Ort aufgehalten haben.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Einsatzkräfte sprachen Platzverweise gegen Personen aus, die mit ihrem Verhalten gegen die geltenden Regelungen verstießen und durch aggressives Verhalten auffielen. Dabei zeigte sich ein 25-jähriger Helmstedter besonders aggressiv, indem er bedrohlich auf einen Polizeibeamten zuging und mehrere Male in Richtung seines Kopfes schlug“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn, was laut aus dem Bruch nur unter Absicherung weiterer Polizisten möglich war. Zu aufgeheizt war die Stimmung.

Mehrere Menschen kommen in Helmstedt in Polizeigewahrsam

Ein Alkoholtest ergab: Der 25-Jährige hatte einen Alkoholwert von 2,58 Promille, woraufhin eine von der Staatsanwaltschaft Braunschweig angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Der Mann musste auf der Wache bleiben. „Ein 28-jähriger Helmstedter, der sich sehr aggressiv verhielt und den mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam, wurde ebenfalls dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,48 Promille“, so die Polizeisprecherin. Für eine 25-jährige Helmstedterin ging es etwas glimpflicher aus. Nachdem auch sie aggressiv geworden war, brachten die Polizeibeamten auch die junge Frau zu Boden. Da sie sich zügig beruhigte, wurde sie noch am Papenberg wieder entlassen.

Gegen die anderen Personen wurden Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung gefertigt. Bei dem Einsatz wurden die mitgeführten Bodycams der Polizei zu Beweiszwecken genutzt und der gesamte Einsatzverlauf dokumentiert. Eine Auswertung des Videomaterials dauert an.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Zahlen sinken in unserer Region und bundesweit. Deshalb gibt es eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen. Was ab Montag, 31. Mai, gilt, lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red