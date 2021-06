Bagger kippt in Süpplingen um – Fahrer eingeklemmt

Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in Süpplingen ist am Montagmorgen aus bislang ungeklärten Gründen ein Kleinbagger ins Rutschen geraten und umgekippt. Das teilt die Feuerwehr mit. Die Wehren in der Samtgemeinde Nord-Elm seien kurz vor 8.30 Uhr alarmiert worden. Einsatzstichwort: Person eingeklemmt. Der Baggerfahrer sei in seinem Fahrzeug eingeschlossen gewesen.

Feuerwehr entfernt Frontscheibe des Baggers

Um den Mann retten zu können, sei die Frontscheibe entfernt und der Bagger gesichert worden, um ein weiteres Rutschen zu vermeiden. Der Fahrer, so die Wehr, sei innerhalb kurzer Zeit aus seiner misslichen Situation befreit und an den Rettungsdienst übergeben worden. Er sei ins Krankenhaus gekommen.

Austretende Flüssigkeiten werden gebunden

Nach der Bergung des Baggers hätten die Feuerwehrmitglieder austretende Flüssigkeiten gebunden. Im Einsatz gewesen seien die Wehren aus Süpplingen, Süpplingenburg, Frellstedt und Räbke. Im Einsatz gewesen seien zudem der Notarzt aus Helmstedt, der Rettungswagen aus Königslutter und die Polizei. Insgesamt habe es sich um etwa 25 Einsatzkräfte gehandelt.

red