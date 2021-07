Diebe stehlen nachts in Velpke einen Audi

Einen weißen Audi A6 Avant haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Straße Ahornweg in Velpke gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 23 Uhr vor der Garage auf seinem Grundstück verschlossen abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagmorgen habe er gegen 7.45 Uhr festgestellt, dass das Auto entwendet worden war.

Der Schaden, der durch den Diebstahl des fünf Jahre alten Fahrzeugs entstanden ist, dürfte sich laut Polizei auf einen höheren fünfstelligen Betrag belaufen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer hat im Velpker Ahornweg etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben oder dass anderen Autofahrern der weiße Audi Avant aufgefallen ist. Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder die Polizei in Helmstedt unter (05351) 521-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de