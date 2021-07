"Climax-Justice now! Klimagerechtigkeit jetzt", skandierten die Teilnehmer an der Kundgebung im vergangenen Herbst in Helmstedt.

Fridays for Future

Fridays for Future Fridays for Future: Demo am Freitag in Helmstedt geplant

Die Helmstedter Gruppe der Klimaschutz-Aktivisten „Fridays for Future“ wird wieder aktiv. Am kommenden Freitag, 16. Juli, will sie erneut eine Demonstration im Helmstedter Zentrum veranstalten.

Beginn ist um 13.30 Uhr auf dem Markt mit einer Kundgebung. Im Anschluss soll ein Demonstrationszug durch die Stadt führen. Thematisch befassen sich die Veranstalter mit den Folgen des Klimawandels. Dazu gibt es vorab ein Statement einer der Organisatorinnen, Katharina von Hermanni.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was die jungen Aktivisten bewegt

Die 18-Jährige teilt in einem öffentlichen Schreiben mit: „Der Klimawandel ist für uns alle bedrohlich. Dadurch sind die Klimafolgen nicht nur Zukunftsmusik, die weit weg von uns spielt, sondern eine Realität, die unser alltägliches Leben auch hier und jetzt beeinflusst. Wir haben uns mit vielen anderen dazu entschlossen auf die Straße zu gehen, um die Politik zu bewegen. Ohne ein Wandel im Denken werden uns die Folgen des Klimawandels zerstören, bevor wir angefangen haben, nach Lösungen zu suchen.“

Die Demonstration soll auch eine Vernetzungsgrundlage für alle interessierten Personen im Umkreis bilden. Außerdem kündigen die Aktivisten an, dass am 24. September der nächste globale Klimastreik unter dem Motto „Alle fürs Klima“ stattfindet, zu dem auch Fridays for Future Helmstedt aktiv sein wird.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de