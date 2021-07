Wolfenbütteler Motorradfahrer verunglückt schwer bei Jerxheim

Jerxheim. Der 25-Jährige rutscht am Sonntagmittag gegen eine Leitplanke. In Helmstedt werden am Wochenende gleich drei Fahrzeuge aufgebrochen.

Die Helmstedter Polizei verzeichnet am Wochenende einen Motorradunfall bei Jerxheim mit einem schwerverletzten Fahrer sowie drei Autoaufbrüche in Helmstedt.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 244 bei Jerxheim ein Motorradfahrer. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen war der 25-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Kleinkraftrad Thai Honda RH01 gegen 12.35 Uhr der Bundesstraße aus Jerheim Bahnhof kommend in Richtung Jerxheim unterwegs.

Der Motorradfahrer verliert in den Serpentinen bei Jerxheim die Kontrolle und prallt in die Leitplanke

Im Bereich der Serpentinen verliert er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Gewalt über seine Maschine, kommt zu Fall und prallt in die Leitplanke. Hierbei zieht sich der 25-Jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wird mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Helmstedt verbracht. Das berichtet die Polizei Helmstedt. Das Motorrad des 25-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Gleich drei Autoaufbrüche in Helmstedt am Wochenende

Die Polizei in Helmstedt registrierte über das Wochenende überdies drei Autoaufbrüche, bei denen Unbekannte in Fahrzeuge eingebrochen sind und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet haben. Der erste Fall ereignete sich zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 10.30 Uhr, in der Magdeburger Straße. Die Unbekannten zerstörten von einem BMW, der auf dem Parkstreifen gegenüber einer Gaststätte ordnungsgemäß verschlossen abgestellt worden war, die Heckscheibe. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest, heißt es im Polizeibericht. Der zweite Fall ereignete sich in der Straße Dammgarten. Hier zerstörten die Unbekannten zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, die Seitenscheibe eines weiteren BMW und entwendeten das Navigationsgerät.

Die Helmstedter Polizei bittet Zeugen, sich im Polizeikommissariat am Ludgerihof zu melden

Im dritten Fall gingen die Täter einen Ford Transit an, der in der Kirchstraße stand. Sie zerstörten am Sonntag zwischen 6.05 Uhr und 13 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren ein Mobiltelefon und zwei Brillen. Insgesamt entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof unter (05351)521-0.

