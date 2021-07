Schulentwicklung als Hypothek für neuen Helmstedter Kreistag

Abstand wahren, das war am Mittwoch einmal mehr die Devise im Kreistag, der sich erneut in der Börnekenhalle in Lehre traf.

Das ist eine Hypothek: In der letzten Sitzung des Kreistags vor der Kommunalwahl im September machten am Mittwoch Vertreter mehrerer Fraktionen deutlich, dass über die Zukunft der Schullandschaft im Jahr 2022 entschieden werden müsse. Dabei soll es nicht allein um die derzeit außer Kraft gesetzte Frage eines Umzugs des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) von Helmstedt nach Königslutter, sondern um eine Bewertung aller Schulstandorte gehen.

Den Anlass zur Diskussion lieferte ein Antrag der Grünen-Fraktion, ein externes Gutachten zur Schulentwicklung in Auftrag zu geben. Fraktionsvorsitzender Dietrich Hansmann sagte zur Begründung, dass ein unabhängiges Gutachten eine wichtige Grundlage für den neuen Kreistag sei, um tatsächlich politische Weichenstellungen vornehmen zu können. Eine breite Mehrheit lehnte den Antrag ab.

Lars Alt (FDP) erklärte, dass die Kreisverwaltung über alle relevanten Daten zur Schulsituation verfüge. Was bislang gefehlt habe, sei der politische Entscheidungswille. Das Dilemma bestehe aus dem Gegensatz zwischen Regionalpolitik und Bildungspolitik. Will der Kreistag der positiven Entwicklung Königslutters Rechnung tragen durch Verpflanzung eines Gymnasiums oder will er die Bildungsqualität durch Bündelung an „großen“ Standorten verbessern, das sei eine Kernfrage, so Alt. Er forderte, dass der neu gewählte Kreistag binnen zwölf Monaten klären müsse, wie es mit dem GaBö weitergehen soll.

Auch Reinhold Stahl (SPD) erteilte dem Gutachten-Antrag eine Absage. „Ein Gutachten würde den Entscheidungsprozess nur verzögern“, sagte er. Andreas Weber (CDU) verwies auf den Kreistagsbeschluss, die Corona-Entwicklung abzuwarten, bevor weiter über einen Gymnasialumzug nachgedacht werde. „Eine Entscheidung muss im neuen Kreistag kommen“, legte er sich fest. Sie betreffe mehrere Baustellen, nicht allein das GaBö.

Die AfD scheiterte mit ihrem Antrag, die Beendigung der – seit längerem schon ruhenden – Fusionsverhandlungen mit der Stadt Wolfsburg offiziell vom Kreistag feststellen zu lassen. „Die Spekulationen sollten ein Ende haben“, forderte Jozef Rakicky. Doch Jan Fricke (SPD) sagte, es mache keinen Sinn, Türen auf Dauer zuzuschlagen. Außerdem habe der Kreistagsbeschluss noch Bestand, demzufolge der Landrat Verhandlungen mit den benachbarten Kommunen über eine interkommunale Zusammenarbeit bis hin zu einem möglichen Zusammenschluss führen solle.

Zum Hintergrund: Landrat Gerhard Radeck und Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs hatten Ende November 2020 gemeinsam erklärt, dass eine Fusion zwar weiterhin erstrebenswert sein könnte, unter den aktuellen Rahmenbedingungen bis zur Kommunalwahl 2021 aber unrealistisch sei.

