Velpke. Auf dem Parkplatz des Sportheimes in Wahrstedt brannte in der Nacht zu Samstag ein VW Tiguan. Zuletzt gab es in Velpke mehrere brennende Fahrzeuge.

In der Nacht zu Samstag stand in der Samtgemeinde Velpke ein Pkw in Flammen.

Fahrzeugbrand Feuer in Velpke: Pkw steht in Flammen

Wieder ein Fahrzeugbrand in der Samtgemeinde Velpke. Wie die Feuerwehr berichtet, stand in der Nacht zu Samstag auf dem Parkplatz des Sportheimes in Wahrstedt ein VW Tiguan in Flammen. Ein Anwohner wurde durch lautes Zischen und Knallen geweckt, worauf er dann den Feuerschein bemerkte und die Feuerwehr rief.

Feuerwehr verhindert, dass die Flammen übergreifen

„Da der brennende Pkw direkt an einem Gebäude stand, wurde durch die Leitstelle die Alarmstufe für die Feuerwehr erhöht und entsprechend die Ortsfeuerwehren alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte bauten eine Riegelstellung auf um das Gebäude zu schützen“, berichtet Feuerwehrsprecher Mirko Wogatzki. Und das zeigte Wirkung: Die Flammen griffen nicht auf das Gebäude über, wegen der Hitze zersprang lediglich ein Fenster.

Mehrere Fahrzeugbrände in Velpke

Die Feuerwehr löschte einen brennenden Pkw in der Samtgemeinde Velpke mit Löschschaum. Foto: Feuerwehr Samtgemeinde Velpke

Den Pkw löschten die rund 50 Wehrleute mit Löschschaum ab. In jüngerer Vergangenheit musste die Feuerwehr in der Samtgemeinde Velpke vermehrt zu brennenden Fahrzeugen ausrücken. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Velpke oder der Rufnummer )05351) 521-0 zu melden.

feu

