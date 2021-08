After-work-Impfen in Helmstedt After-Work-Impfen in Helmstedt bietet freie Impfstoffwahl

Nach dem erfolgreichen Impfen am vergangenen Donnerstag auf Parkplätzen von Supermärkten in Schöningen und Velpke setzen die mobilen Teams des Impfzentrums Helmstedt ihre Arbeit an weiteren Orten im Landkreis fort. So wird ein mobiles Team am Donnerstag, 5. August, von 11 bis 16 Uhr in Lehre auf dem Marktplatz stehen, ein anderes vor dem Rathaus in Königslutter am Rande des Wochenmarktes – hier dann von 8.30 bis 13 Uhr.

Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen ab 18

Das Impfen erfolgt ausschließlich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Hier sei lediglich eine Impfung erforderlich. Zugelassen sei der Impfstoff für alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jüngere Impfwillige könnten sich kurzfristig für einen Impftermin beim Impfzentrum einbuchen lassen. Kontakt: (05351) 5581257 oder -250.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geplant sei zudem ein After-Work-Impfen im Impfzentrum Helmstedt. Termin dafür ist am Freitag, 6. August, von 15 bis 21 Uhr. An diesem Tag hätten alle freie Impfstoffwahl. Es stehen laut Mitteilung sowohl die Vektorimpfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson als auch die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Die Buchung eines Impftermins sei wünschenswert (www.impfportal-niedersachsen.de), aber nicht zwingend erforderlich.

Kurzentschlossene brauchen keinen Termin

Das Impfzentrum Helmstedt weist ausdrücklich darauf hin, dass für Kurzentschlossene die Impfung ab sofort auch ohne Impftermin vorgenommen werden kann. „Die Pandemie ist noch nicht besiegt und die hochansteckende Delta-Variante ist auf dem Vormarsch und hat auch den Landkreis Helmstedt erreicht“, appelliert das Impfzentrum an die Menschen, sich impfen zu lassen. Nur gemeinsam könne einer möglichen vierten Welle Einhalt geboten werden. Ein ganz wichtiger Baustein sei hierbei die Impfung möglichst vieler.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell in Niedersachsen geltenden Coronaregeln: Neue Verordnung: Niedersachsen lockert Corona-Regeln weiter . Diese Verordnung ist weiterhin gültig, allerdings hat das Land kleine Anpassungen vorgenomen, die ab Freitag, 16. Juli in Kraft treten. Was ab dann zusätzlich verschärft oder erleichtert wurde, lesen Sie hier: Corona-Regeln ändern sich in Niedersachsen ab Freitag

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de