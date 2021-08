Süpplingen: Scheunenbrand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Süpplingen. In der Samtgemeinde Nord-Elm hat die Feuerwehr den Brand in einer Scheune gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

In der Föhrstraße in Süpplingen, in der Samtgemeinde Nord-Elm, hat in der Nacht zu Freitag, 13. August, gegen 1.20 Uhr Grünschnitt, der vor einer Scheune abgelegt worden war, gebrannt. Das geht aus einer Meldung der Polizei Wolfsburg hervor. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits zum äußeren Teil des Daches ausgebreitet, wie Andreas Meißner, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, mitteilte.

Eine Einsatzkraft bei Löscharbeiten verletzt

Die anrückenden Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Mittels Wärmebildkamera wurde die Brandstelle ständig kontrolliert, so Meißner. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Süpplingen, Frellstedt und Süpplingenburg vor Ort, zusätzlich Polizei und Rettungsdienst.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Feuerwehrfrau hat sich bei dem Einsatz verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet.

Lesen Sie auch:

Brandstiftung nicht auszuschließen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler können Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, sollen sich per Telefon unter der Rufnummer 05351 5210 melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de