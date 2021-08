Helmstedt. Eine Zeugin stört die Unbekannten Montagnacht in der Straße Am Finkenherd. Zufällig findet die Polizei wenig später die Täter in einem Auto.

Polizei in Helmstedt Täter machen sich in Helmstedt an Auto zu schaffen – Festnahme

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Helmstedt vier polizeibekannte Männer zwischen 20 und 50 Jahren in einem Wagen festgenommen. Zwei von ihnen machten sich laut Polizei um kurz nach ein Uhr an einem Auto in der Straße Am Finkenherd zu schaffen. Eine Zeugin, die zufällig vorbeikam, vertrieb die beiden jedoch durch ihre Rufe und alarmierte die Beamten.

Diese machten sich auf die Suche nach den Unbekannten – und fanden den Wagen mit den vier Insassen zufällig zwischen Tatort und Autobahn. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen die Beamten keine weiteren Informationen bekanntgeben, raten aber, Täter nicht direkt anzusprechen, sondern zunächst zu beobachten und heimlich die Polizei zu informieren.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de