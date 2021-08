Täter entreißen Schöningerin ihren Hund beim Gassi-Gehen

Schöningen. Drei Täter verletzten die Frau am Montagmittag am Handgelenk und nahmen ihren Hund mit. Die Polizei in Schöningen sucht nun nach Zeugen.

In Schöningen ist am Montag der Hund einer 56-jährigen Frau gestohlen worden. Die drei Täter sind noch unbekannt. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag den Hund einer 56-jährigen Schöningerin gestohlen und die Frau am Handgelenk verletzt. Laut Polizei ging die Hundehalterin gegen 13.30 Uhr in der Straße Am Soltekamp Gassi, als sie von einem Trio angegangen wurde.

Täter entreißen der Frau die Leine – und flüchten

Die drei Täter wollten der Frau den angeleinten Hund entreißen, so die Polizei weiter. Da dieser Versuch zunächst scheiterte, verletzten die Unbekannten die Frau an der Hand und flüchteten mit dem Haustier anschließend zu Fuß in Richtung Am Ziegelberg. Die 56-Jährige musste in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Beamten in Schöningen unter (05352) 951050 mehr zur Tat erzählen können.

red

