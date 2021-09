Kinder aus dem Kreis Helmstedt verbringen Ferien in Lenste

Wie schon im letzten Jahr stand die Ferienfreizeit „Grömitz/Lensterstrand“ des FSV Elm-Lappwald durch die Coronapandemie erneut auf der Kippe. Erst wenige Wochen vor Fahrtbeginn habe es grünes Licht vom Jugendcamp, dem Landesjugendring und dem Krisenstab vor Ort in Schleswig-Holstein gegeben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Fast alle Betreuer aus den vorigen Jahren seien wieder dabei gewesen, und so sei es mit rund 60 Kindern und Jugendlichen – fast doppelt so viele wie im Vorjahr – losgegangen.

Corona-Tests waren nur an wenigen Stellen nötig

Fast alles konnte wie gewohnt ablaufen, selbst die zu Fahrtbeginn noch angedachten zweitägigen PCR-Tests wurden in Schleswig-Holstein abgesetzt. Nur für einige besondere Aktivitäten (etwa beim Besuch in einem Escaperoom in Lübeck oder Kiel) mussten tagesaktuelle Negativtests vorgelegt werden.

Und so standen wieder viele Aktivitäten auf dem Programm: Tages- oder Halbtagesfahrten in den Hansapark, zum Motor-Kart Fahren auf Fehmarn und ins tropische Badeparadies Weissenhäuser Strand wurden gern in Anspruch genommen. Auch eine Speedboot-Tour auf Fehmarn, Soccer- und Adventuregolf und Gocart-Fahren standen für einige Teilnehmer auf dem Programm. Andere gingen lieber zum nahe gelegenen Kletterpark, besuchten das Marzipanmuseum in Lübeck oder erkundeten den Eselpark Nessendorf.

Lagerleben bietet den Kindern vielfältige Späße

Aber auch das Lagerleben kam nicht zu kurz: Ob beim Fußball oder Bubblesoccer, beim Mölkky- und Tischtennisturnier, beim Wikingerschach oder beim Basteln, T-Shirt-Bemalen und bei den Gesellschaftsspielen, die Teilnehmer hatten immer ihren Spaß, so dass in den zwei Wochen nie Langeweile aufkam.

Auch die Verpflegung klappte bestens: Neben der normalen Lagerverpflegung konnten sich die Teilnehmer an selbstgemachten Hamburgern und Quarkbällchen laben. Außerdem durften sie an zwei Tagen in ihrem Urlaub ausschlafen und sich dann an einem reichhaltigen Frühstücksbuffet verköstigen.

Ferienfreizeit war ein voller Erfolg

„Diese Ferienfreizeit war wieder einmal eine tolle Sache und ein voller Erfolg“, so der Vorsitzende Carsten Bormann. Dank gelte den vielen Firmen, die diese Ferienfreizeit mit Sach- und Geldspenden unterstützt und dadurch erst möglich gemacht hätten. Vergessen dürfe man auch nicht die Betreuer, die zum größten Teil zwei Wochen ihres Jahresurlaubs opferten, um fremde Kinder zu bespaßen und im Gegensatz zu anderen Ferienlagern dafür kein Geld erhalten, um den Jugendlichen diese Ferien zu ermöglichen.

Im nächsten Jahr können die Kinder und Jugendlichen vom 16. bis 30. Juli wieder Ferien an der Ostsee verbringen. Informationen und Fotos gibt es auf www.fsvel.de oder der Facebook-Seite www.facebook.com/fsv.elm.lappwald.

red

