Helmstedt. Der tödliche Unfall hat sich kurz nach Mitternacht am frühen Sonntagmorgen auf Höhe des Parkplatzes Waldkater ereignet.

Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 2 gekommen.

Tödlicher Unfall auf der A2 Mann will A2 bei Helmstedt zu Fuß überqueren – Auto erfasst ihn

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntagmorgen auf der Autobahn 2 in Höhe des Parkplatzes Waldkater gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Mann gegen 0.45 Uhr die Fahrbahn der Autobahn überqueren, als ein Kleintransporter den Mann erfasste. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Weitere Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

Das Auto war auf dem Weg in Richtung Berlin, hieß es von Seiten der Polizei. Während der Bergung war eine Fahrspur gesperrt. Zu Stau kam es allerdings nicht, wie es von den Beamten weiter heißt. Dafür war das Verkehrsaufkommen zu gering.

