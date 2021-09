Spendenboxen – damit der Start an Helmstedts Schulen klappt

Der Schulstart ist für alle Erstklässler eine aufregende und spannende Sache. Das haben die vergangenen Tage gezeigt. Geeignete Lernmittel gehören zum neuen Lebensabschnitt dazu. Für einige Familien stelle der Kauf von Füller, Tuschkasten, Stiften und anderen Materialien eine finanzielle Herausforderung dar, stellt die Stiftung Johannes-Waisenhaus fest. Also hat sie entschieden, ihnen mit dem neuen Schulstart-Paket zu helfen.

Henning Konrad Otto, Stiftungsvorsitzender, erläutert hierzu: „Wir haben bei den Grundschulen im Landkreis Helmstedt angefragt, ob und in welcher Anzahl Bedarf an Schulstart-Paketen besteht, deren Verteilung die Schulleitungen einschätzen und verantworten müssen.“

Weitere Unterstützer

Inzwischen sind insgesamt 150 Pakete an sieben Schulen verteilt worden. Die Stiftung Johannes-Waisenhaus hat für diese Aktion rund 7000 Euro aus Stiftungsmittel bereitgestellt. Große Unterstützung bei der Aktion erhielt die Stiftung von der Buchhandlung Kolbe aus Königslutter. „Wir haben diese Aktion gern unterstützt, weil wir dieses Angebot für die Kinder sehr wichtig finden“, sagt Frank Kolbe.

Neben der Bereitstellung einer kindgerechten ABC-Entdecker-Box aus Karton für die Schulutensilien hat die Buchhandlung auch die Verteilung übernommen. Die Box enthält unter anderem einen Füller, einen Lernbleistift, einen Tuschkasten sowie diverse Filz- und Buntstifte.

Übergabe in GS Friedrichstraße

In der Grundschule Friedrichstraße in Helmstedt kamen kürzlich Vertreter der Stiftung, Lehrerinnen und Frank Kolbe von der Buchhandlung Kolbe zur Übergabe der Schulstart-Pakete zusammen. Die Grundschule erhielt 50 Pakete zum Verteilen an Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen. Einige Kinder waren gern bereit, für das Pressefoto ein Schulstart-Paket in die Kamera zu halten.

„Aufgrund der Reaktionen aus den Grundschulen möchte der Stiftungsrat diese Hilfe gern verstetigen und alljährlich möglichst zu einem festen Angebot für Kinder der Grundschulen in Stadt und Landkreis Helmstedt machen“, führt Otto aus. Wer die Arbeit der Johannes Waisenhaus-Stiftung unterstützen möchte, erhält weitere Informationen bei Nancy Almes, Telefon (05351) 17 21 33. Die Geschäftsführung der Stiftung wird durch die Stadt Helmstedt erbracht.

red

