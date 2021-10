Helmstedt. Stücke verschiedener Epochen amerikanischer Folk-Musik bietet die Formation „Countryside“ am Freitag in der Helmstedter St.-Christophorus-Kirche.

Konzert Folk-Band musiziert am Freitag in Helmstedter Kirche

Die Band „Countryside“ ist am Freitag, 8. Oktober, zu Gast in der St.-Christophorus-Kirche in Helmstedt. „Bei Konzerten in der Kirche gilt die 3G-Regel“, teilt die Kirchengemeinde im Vorfeld mit. „Am Platz kann die Maske abgenommen werden“.

Countryside spielen Stücke verschiedener Epochen amerikanischer Folk-Musik – angefangen bei Old-Time-Music über Bluegrass hin zur Country-Music.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einlass in die St.-Christophorus-Kirche in Helmstedt ist ab 18 Uhr

Den Gesang von Manuela Lippelt unterstützen Holger Kinzel an der Fiddle, Reinhard Rodemann an der Gitarre, Ute Schobert am E-Bass sowie Wolfram Schobert an der Bluegrass-Mandoline.

Der Beginn in der Calvörder Straße 1 in Helmstedt ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de