Juleum-Konzerte in Helmstedt Neustart für die Juleum-Konzerte in Helmstedt

Der Vorsitzende des Kulturvereins Helmstedt und Umgebung tritt für Freunde klassischer Musik mit dieser Botschaft an die Öffentlichkeit: „Wir haben gute Nachrichten für Sie. Die Juleum-Konzerte in Helmstedt können wieder stattfinden“, sagt Lorenz Flatt. Wenn auch unter Auflagen.

So ist die Zahl der Menschen, die gleichzeitig in der Juleums-Aula Platz nehmen dürfen begrenzt. Es können rund 100 von 256 Plätzen belegt werden. Daher soll es zwei Konzerte nacheinander geben, jeweils ab 16 und 19 Uhr.

Zwei Anfangszeiten

Je nach Vorliebe, können sich Abonnenten und auch spontane Besucher entscheiden, welche Zeit ihnen besser passt. Das aber möchte der Verein vorher erfahren, am besten per Mail an anmeldung@helmsteder-kultur.de.

Wer kein Abonnement hat, bezahlt 37 Euro pro Konzert (ermäßigt für Schüler und Studenten: 10 Euro). Sofern es noch freie Plätze gibt, können Tickets auch jeweils an der Abendkasse etwa 30 Minuten vor Konzertbeginn erworben werden.

Konzertmotto: Kontrapunkte

Nach heutigem Stand werde es in der neuen Saison, beginnend am 17. Oktober, vier Darbietungen geben. Thematisch sind sie betitelt mit dem Begriff „Kontrapunkte“. Die Idee hatte Martin Weller, künstlerischer Leiter Konzertreihe.

Was damit gemeint ist, veranschaulicht bereits der Auftakt: Auf dem Programm am kommenden Sonntag stehen Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ sowie die drei Sätze des „Palladio“ von Karl Jenkins für Streichorchester. „Dabei werden die Wahrnehmung von Natur der Landschaftsüberformung durch Architektur musikalisch gegenübergestellt“, beschreibt Weller den Ansatz. Es spielt das Staatsorchester Braunschweig. Solist an der Violine ist Felix Gutgesell.

Zauberer mit der Blockflöte

Am 28. November wird der Flötist Maurice Steger mit dem international renommierten Kuss-Quartett in Helmstedt gastieren. Der Schweizer gilt mit seinen unzähligen Blockflöten als Zauberer, als Meister seines Fachs.

Im neuen Jahr geht es am 6. Februar weiter. Zu Gast ist Salomo Schweizer, Solist für Oboe. An diesem Abend stehen Werke von Johann Sebastian Bach und Tomaso Albinoni sowie als Kontrapunkt Igor Strawinsky auf dem Programm.

Den Abschluss der Abonnementreihe bildet am 13. März ein Liederabend mit dem Tenor Matthias Stier, der oft als „Publikumsliebling“ beschrieben wird. Weller: „Freuen Sie sich auf Werke von Robert Schumann und Franz Schubert, interpretiert von einem tollen Sänger und der Pianistin Raffaella Iozzi.“

Ohne Musik kommt die so genannte Kunstpause am Montag, 29. November, aus. Im Campus-Office am Markt 10 in Helmstedt, der Geschäftsstelle des Vereins, wird Martin Weller einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Synagogen in Deutschland – Architektur und Ikonoklasmus“ halten. Er beginnt um 19.30 Uhr.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite unter www.grenzenlos-klassik.de

