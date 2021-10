Schöningen. Ein Autofahrer hat am Freitag einen Radfahrer erst ausgebremst und dann zum Ausweichen genötigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Schöninger Polizei sucht Zeugen einer Nötigung, die sich am Freitag zutrug.

Nötigung Autofahrer bedrängt in Schöningen einen Radfahrer

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Helmstedter Straße in Schöningen einen Radfahrer in Gefahr gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Laut einer Mitteilung befuhr der zur Zeit unbekannte Autofahrer die Helmstedter Straße aus Richtung Innenstadt kommend Richtung Ortsausgang. Vor dem Fahrzeug fuhr zeitgleich ein Fahrradfahrer. Dieser wurde vom Pkw-Fahrer überholt und bis zum Stillstand ausgebremst.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Radfahrer muss ausweichen, um Zusammenstoß zu verhindern

Nach einem kurzen Wortgefecht wollte der Fahrradfahrer seinen Weg fortsetzen. Als er sich erneut vor dem Pkw befand, fuhr dieser jedoch an, so dass der Fahrradfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein Strafverfahren wurde gegen den unbekannten Autofahrer eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schöningen unter Telefon (05352) 95105-0 zu wenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de