Essenrode soll besser vor Überflutung geschützt werden

Das Hochwasserschutzkonzept für Essenrode muss verbessert werden, um die Ortslage wirksamer als bisher vor Überflutungen zu schützen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Gemeinde Lehre in Auftrag gegeben hatte und die am Donnerstag auf der Ortsratssitzung vorgestellt wurde.

In Folge zweier Starkregenereignisse in den Jahren 2002 und 2017 kam es zu Überflutungen von Teilen der Ortschaft. Seinerzeit wurden über die Riede, einem kleinen, oft trocken liegenden Bachlauf, große Wassermengen in den Ort transportiert. „Es gibt im Verlauf der Riede durch das Dorf zwei Engstellen, an denen sich bei Hochwasserereignissen das Wasser staut und dadurch Teile des Dorfes überschwemmt“, berichtete Viktoria Melzig von der HGN Beratungsgesellschaft mbH, die den Ist-Zustand des für Essenrode entwickelten Hochwasserschutzkonzepts analysiert hat.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Engstellen sind an Unterführungen

Die Engstellen befinden sich an den Unterführungen im Bereich der Straße Bäckerberg und der Schlossstraße. Zudem genügt ein östlich der Landesstraße in Richtung Wendhausen angelegtes Rückhaltebecken samt kleinem Sperrwerk nur bedingt den Anforderungen. „Nur bei kleineren und mittleren Starkregenereignissen kann damit der Zufluss in den Ort so reguliert werden, dass Überschwemmungen ausbleiben“, erklärte die Wissenschaftlerin Viktoria Melzig. Allein die Engstellen zu beseitigen, wäre nach Aussage von Melzig kein Mittel, um die Probleme zu lösen.

„Das würde die Probleme nur in den nächsten Ort an der Riede verlagern. So etwas wäre auch keinesfalls genehmigungsfähig“, stellte Viktoria Melzig klar. Ein Mittel zur Problemlösung wäre, das Rückhaltebecken an der Landesstraße in Richtung Wendhausen zu ertüchtigen. „Die Straße fungiert dabei praktisch als Damm. Hier sollte nun schnellstens geprüft werden, ob sie dafür baulich überhaupt geeignet ist“, forderte Ortsratsmitglied Dina Schulze-Latta.

Weitere Chance ist die Renaturierung der Riede

Eine weitere Möglichkeit, den Zufluss bei Starkregenereignissen zumindest zu begrenzen, sehen Ortsrat und auch die Hochwasserexpertin Melzig in der Renaturierung der Riede. In weiten Teilen hat die süd-östlich der Ortslage im Wald zwischen Essenrode und Wendhausen entspringende Riede den Charakter eines Entwässerungsgrabens. „Wir sollten nun konkrete Maßnahmen erarbeiten, um dann Fördermittel beantragen zu können“, gab der kommunale Bauamtsleiter Marco Schulz einen Ausblick auf das weitere Vorgehen.

Im Klartext bedeutet das aber auch, dass wohl frühestens in 2023 mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortschaft Essenrode begonnen werden kann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de