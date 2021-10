Betrunkener Motorradfahrer verletzt sich bei Königslutter schwer

Die Polizei in Königslutter ermittelt derzeit gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht dazu dringend Zeugen. Dem Bericht zufolge fuhr am Montag ein 82 Jahre alter Kraftfahrzeugführer gegen 2.41 Uhr mit seinem Pkw Hyundai auf der Straße Bahnhofsplatz. Als er in der Nähe des dortigen Bahnhofs sein Fahrzeug abstellte, sackte dieses plötzlich vorn rechts ab.

Kanaldeckel fehlte

Als der 82-Jährige nachschaute, stellte er fest, dass sein Fahrzeug mit dem rechten Vorderrad in einen offenstehenden Kanalschacht geraten war. Unbekannte hatten zuvor den Kanaldeckel entfernt, diesen unweit entfernt auf einer Rasenfläche abgelegt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Hinweise an die Polizeiwache im Gerichtsweg, (05353) 941050.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Verkehrsunfall der ungewöhnlichen Art ereignete sich am Montag gegen 7.35 Uhr an der Wobecker Straße (Bundesstraße 82) in Schöningen. Ein 14 Jahre alter Radfahrer war dort nach Polizeiangaben mit seinem Mountainbike auf dem Radweg unterwegs aus Richtung Richard-Schirrmann-Straße Richtung Hoiersdorfer Straße.

Plötzlich sprang ein Reh vors Fahrrad

In Höhe eines Autohauses sei plötzlich ein Reh aus dem Straßengraben gesprungen und mit dem Rad des Jungen kollidiert. Der habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen habe ihn ins Helmstedter Klinikum gebracht. Der 14-Jährige werde nun stationär behandelt.

Bei einer Nachsuche der Polizei in unmittelbarer Umgebung des Unfallortes sei das verletzte Reh gefunden und „von seinem Leiden erlöst“ worden.

Motorrad kippt um, Fahrer schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich bereits am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 1. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand, befuhr gegen 15.15 Uhr ein 60 Jahre alter Fahrzeugführer aus Braunschweig mit seinem Audi TT die Bundesstraße 1 aus Richtung Bornum in Richtung Königslutter. In Höhe des Ortseingangs Königslutter musste der 60-Jährige seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte ein 62 Jahre alter Motorradfahrer aus Braunschweig zu spät, der sich mit seinem Motorrad in gleicher Fahrtrichtung unmittelbar hinter dem Audi TT befand und beim Bremsen stürzte. Er zog sich dabei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ersthelfer, ein herbeigerufener Notarzt, sowie eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den Verletzten.

Mit 1,87 Promille auf der B1 unterwegs

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Kradfahrers fest. Ein sofortiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Daraufhin wurde dem 62-Jährigen Motorradfahrer im Klinikum Helmstedt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Randalierer geht auf Polizisten los

Bei einem anderen Polizeieinsatz am Sonntagmorgen auf dem Papenberg in Helmstedt wurde eine Streifenbesatzung von einem 20-jährigem Helmstedter angegriffen und beleidigt. Ein 20-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der alkoholisierte Helmstedter wurde in Gewahrsam genommen. Der Polizei war am frühen Sonntagmorgen eine randalierende Person in einer Gaststätte auf dem Papenberg gemeldet worden. Während der Sachverhaltsaufnahme kam der Helmstedter auf die eingesetzten Beamten zu und pöbelte diese lautstark an. Da dieses Verhalten die Amtshandlungen störte, wurde dem 20-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Dem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach.

Widerstand endet mit Gewahrsam

Daraufhin wollte ihn ein Polizeibeamter vom Ort des Geschehens wegführen, woraufhin der Helmstedter auf die Beamten losging. Er wurde zu Boden gebracht, wo er nach den Polizeibeamten trat. Zeitgleich beleidigte der Helmstedter die Polizeibeamten erheblich. Der Helmstedter wurde in Gewahrsam genommen.

In der Polizeiwache ergab ein freiwillig durchgeführter Alcotest einen Wert von 1,02 Promille. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Widerstand, tätlichen Angriff und Beleidigung gefertigt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de