Schöningen. Der Schöninger Manfred Krügel legte in der Clus ein Beet an. Er trotzte damit dem Lockdown.

Manfred Krügel (84) zeigt die Chrysanthemen, die er im von ihm angelegten Beet hinter dem Pflegeheim Clus in Schöningen angelegt hat.

Schöninger Clus In Schöningen blüht es dank eines 84-Jährigen hinter der Clus

Es grünt und blüht hinter dem Clus-Pflegeheim der Diakonie in Schöningen. Wo lange bloß Gestrüpp und Unkraut wucherte, ist jetzt ein Beet entstanden. Die ersten Blumen sind bereits gepflanzt. Für die Verschönerung ist nicht etwa eine vom Pflegeheim engagierte Gärtnerei verantwortlich.

Clus-Bewohner Manfred Krügel hat den leicht abschüssigen Bereich hinter der Clus nutzbar gemacht. Der 84-Jährige wohnt seit 2016 in dem Schöninger Pflegeheim. Vor zwei Jahren begann er mit dem Projekt. Krügel ist ehemaliger Betriebsrat bei den Braunschweigischen Kohlen-Bergwerken (BKB) und Vorsitzender der Schöninger Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Clus Schöningen zahlt Material, Krügel legt das Beet an

„Ich hatte 30 Jahre einen Kleingarten“, erzählt der leidenschaftliche Gärtner und zeigt die ersten Chrysanthemen, die er in das frisch angelegte Beet eingepflanzt hat. Nebenan hat ein anderer Bewohner, der 89-jährige Kurt Jeschke, bereits ein Kräuter- und Blumenbeet samt Insektenhotel angelegt.

Für sein Beet hat der 84-Jährige Unkraut gejätet, den Boden beharkt und bei einer Schöninger Gärtnerei Blumenzwiebeln besorgt. „Eine Pflegerin empfahl mir, ich solle Gymnastik machen, aber das hier ist meine Gymnastik“, sagt er. Die Clus bezahlte ihm die Materialkosten für seine Arbeit.

Im Corona-Lockdown neun Wochen ohne Besuch

11.10.2021 Schöningen: Manfred Krügel (84) hat ein Beet hinter dem Pflegeheim Clus angelegt. Hier steht er vor dem Beet seines Mitstreites Kurt Jeschke (89). Foto: Joschka Büchs

Auch die Corona-Pandemie hielt Krügel nicht auf, vielmehr war das Beet damals für ihn eine willkommene Abwechslung. „Wir durften neun Wochen keinen Besuch empfangen, aber ich konnte ja nicht den ganzen Tag im Zimmer sitzen und Fernsehen“, sagt er. Deshalb arbeitete Krügel weiter, auch wenn er im Lockdown immer nur kurz und mit Maske an seinem Beet arbeiten durfte. „Ich finde, was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen“, sagt er.

Diesen Willen bringt der 84-jährige Ur-Schöninger von seiner Vergangenheit als Betriebsrat und Gewerkschaftler mit. „Ich habe mich immer für meine Leute eingesetzt und versucht, das Beste für sie rauszuholen“, erzählt er stolz von früher. In seinem Zimmer, von dem aus das Beet zu sehen ist, sitzt er an seinem Tisch, hinter ihm hängt eine kleine Bergmannslampe an der Wand, auf dem Fenstersims steht die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute.

Lesen Sie auch:

Als IG-Ortsgruppenvorsitzender traf er Gerd Schröder

Er blättert in einem Album mit Bildern und Zeitungsausschnitten aus seiner Zeit als IG BCE-Vorsitzender in Schöningen. Auf einem Bild aus der Zeitung gibt Krügel Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler, die Hand. Auf Schröder ist Krügel jedoch nicht gut zu sprechen. „Schröder war gegen das Kraftwerk Buschhaus“, sagt er.

Das Braunkohlekraftwerk bei Schöningen galt wegen seines hohen Schwefeloxidausstoßes als „Schmutzriese“ und „größte Dreckschleuder der Nation“ (Der Spiegel 15/1988, Die Zeit 51/1987). Doch Krügel kämpfte trotzdem dafür. „Wenn Buschhaus nicht gewesen wäre. hätten wir 800 Leute entlassen müssen“, meint er. Nicht nur der Job seiner Kollegen, auch sein eigener habe an Buschhaus gehangen. Doch egal ob Buschhaus oder Blumenbeet, ein Mann wie Krügel ist ein Beispiel dafür, sich nicht von seinem Schicksal unterkriegen zu lassen, sondern es selbst in die Hand zu nehmen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de