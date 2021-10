Stromausfall in Helmstedt

Stromausfall in Helmstedt Kabelschaden löst Stromausfall in Helmstedt aus

Ein beschädigtes Stück Stromkabel, herausgeschnitten aus einem Strang, liegt in einer Baugrube.

Helmstedt. Haushalte am Magdeburger Berg in Helmstedt und umliegenden Wohngebieten waren am Dienstagvormittag rund eine Stunde ohne Stromversorgung.