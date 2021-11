Familien sorgen bei Velpke für artenreichen Mischwald

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel hat gemeinsam mit dem gemeinnützigen Umweltschutzverein Trinkwasserwald eine Pflanzaktion in der betreuten Forstgenossenschaft Velpke organisiert. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bank und ihre Familien aus der Region Helmstedt, Wolfenbüttel und aus dem nördlichen Sachsen-Anhalt kamen zu der Pflanzfläche bei Velpke und pflanzten an einem sonnigen Tag rund 2000 junge Bäume, wie es in einer Mitteilung des Forstamtes heißt. Weitere 2000 Bäume werden in den nächsten Tagen durch einen ortsansässigen Forstunternehmer gepflanzt.

Revierförster Jens Eilers von der Betreuungsförsterei Velpke des Forstamtes Wolfenbüttel freut sich über die gelungene Pflanzaktion und über den neuen artenreichen Mischwald: „Auf der rund 1 Hektar großen Pflanzfläche schaffen wir es, aus einem Kiefernreinbestand zukünftig einen Laubmischwald mit zwölf verschiedenen Baumarten zu entwickeln. Gepflanzt werden in dem aufgelichteten Kiefernwald Esskastanie, Weißtanne, Baumhasel, Vogelkirsche, Elsbeere und Feldahorn. Zusätzlich sind bereits erste Pionierbaumarten als Naturverjüngung aufgelaufen.“

Bank will Zeichen für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement setzen

Finanziert werde diese Pflanzaktion, so heißt es in der Mitteilung weiter, durch die Deutsche Bank. Sie wolle damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement setzen. „Wir freuen uns, dass wir auch während der Corona-Pandemie in unserer Region einen positiven Beitrag zur Entstehung natürlicher, artenreicher Wälder leisten zu können“, sagt Roland Sahr, Marktgebietsleiter Firmenkunden der Deutschen Bank in Sachsen-Anhalt, stellvertretend für seine mitwirkenden Kolleginnen und Kollegen.

Bereits bis zum Jahr 2020 hatten Bankkaufleute der Deutschen Bank bundesweit in vielen Regionen mehr als 300.000 junge Bäume gepflanzt. In diesem Herbst finden deutschlandweit insgesamt 20 weitere Pflanzaktionen mit weiteren 60.000 Bäumen statt.

Waldbesitzer können ihren Wald für die zukünftigen Generationen breiter aufstellen

Die Waldbesitzer der Forstgenossenschaft Velpke freuen sich ebenfalls über die Baumpflanzaktion auf ihrer Waldfläche. „Wir sind begeistert von der Möglichkeit, unseren Wald für die zukünftigen Generationen mit vielen neuen Baumarten breiter aufzustellen. Wir stellen unsere Fläche gerne für eine solche Aktion zur Verfügung. Aktiver Klimaschutz und die Möglichkeit, in Zukunft die Produkte unseres Waldes wirtschaftlich nutzen zu können, schließen sich nicht aus“, wird Forstgenosse Friedrich Hartig aus Velpke zitiert.

Der Umweltschutzverein Trinkwasserwald ist in diesem Fall der Vermittler zwischen Bank, Landesforsten und Waldbesitzern. „Allein dieser standortgerecht umgebaute Wald fördert zukünftig nicht nur den Grundwassereintrag um jährlich 800.000 Liter, sondern verbessert auch die Artenvielfalt und Bodenqualität des Waldes erheblich“, erklärte Dr. Katharina Meyer-Schulz von Trinkwasserwald.

Abgerundet wurde die Pflanzaktion durch ein Waldpädagogikprogramm für Jung und Alt.

red

