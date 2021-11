Der Schul- und Unterstützungsverein Esbeck hat seine Pläne für den Standort der Grundschule in Freier Trägerschaft geändert. Sie soll nicht mehr in den Räumen im Schulgebäude an der Alversdorfer Straße in Esbeck (Foto) eingerichtet werden, sondern im Gemeindehaus der Schöninger St. Marien Kirche. Unser Archivfoto zeigt die Vereins- und Vorstandsmitglieder (von rechts) Ramona Christ, Eva-Maria Seydel, Sina Bödecker, Martin Schubert, Julia Glatz und Markus Göbecke. Auf dem Foto fehlt Schriftführerin Sabrina Knöll.