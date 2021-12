Verein „Schöningen sagt Danke“ Ein neuer Verein will in Schöningen helfen und „Danke“ sagen

„Schöningen sagt Danke“ ist der Name eines neuen Vereins, der sich in der Stadt gegründet hat. Der Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, in gesellschaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht besondere Leistungen und Engagement von Menschen, bestimmten Berufsgruppen und Ehrenamtlichen, die in Schöningen wirken, zu fördern, zu unterstützen und zu würdigen“, teilt Vereinsvorsitzende Mandy Schimmeyer mit. Zweck des gemeinnützigen Vereins sei es „durch Aktionen, Projekte und Veranstaltungen die Stärkung des Zusammenhaltes von Generationen, Hilfebedürftigen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie sozial Benachteiligten zu erreichen.

Die Idee, diesen politisch wie konfessionell neutralen Verein zu gründen, sei bereits während des Lockdowns am vergangenen Jahresende entstanden. „Damals, wie auch heute, bestimmte und bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben“, erklärt die Vereinsvorsitzende, die auch als Ratsfrau der SPD kommunalpolitisch aktiv ist. „Gelernt haben wir in dieser schwierigen Zeit etwas ganz Wichtiges: Wenn wir zusammenhalten und solidarisch sind, verliert das Virus an Macht. Wir taten uns zusammen. Wir hörten einander zu. Wir entwickelten gemeinsam Ideen. Zusammen mit den Schöningern und Schöningerinnen“, so Vorsitzende Schimmeyer, „möchten wir zukünftig Danke sagen.“

Jeder kann Mitglied bei „Schöningen sagt Danke“ werden

In der Gründungsversammlung, die bereits Mitte Juli stattgefunden hatte, wurde Susanne Schneider zur Stellvertreterin von Mandy Schimmeyer gewählt. Als Schriftführerin fungiert Stefanie Westphal, Kassenwartin ist Susanne Bäsecke. Renate Hartwig, Manfred Hartwig und Lena Bäsecke sind Beisitzer im Vorstand. Für die Kassenprüfung zeichnen Mario Koch und Matthias Gehlhar verantwortlich.

Laut Vereinssatzung von „Schöningen sagt Danke“ steht eine Mitgliedschaft jedem Menschen offen. Über das Aufnahmegesuch entscheidet der Vorstand, ein Anspruch auf Aufnahme besteht allerdings nicht. Eine Beitrittserklärung und die Satzung können im Internet auf der Homepage des Vereins (www.schöningen-sagt-danke.de) heruntergeladen werden. Der Jahresbeitrag für eine Einzelmitgliedschaft beläuft sich auf 24 Euro im Jahr, der Familienbeitrag (Kinder bis 18 Jahre) auf 36 Euro. Als „Juristische Person“ können beispielsweise auch Vereine und anderer Organisationen Mitglied bei „Schöningen sagt Danke“ werden. Für sie beträgt der Jahresbeitrag 50 Euro. „Der Verein freut sich über viele, neue Mitglieder“, fordert die Vorsitzende alle interessierten Schöninger zum Mitwirken auf. Auch Spenden für die Projekte des Vereins sind willkommen.

Pflegekräfte im Fokus des ersten Projekts

Die Pflegekräfte in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen der Stadt stehen nach Auskunft von Mandy Schimmeyer im Fokus eines ersten Projekts, über das der Verein zeitnah Details bekanntgeben werde. Die Mitarbeiter dort leisteten „ganz Herausragendes“. In der aktuellen Corona-Situation werde wieder sehr deutlich, „dass die Kräfte in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen in besonderer Weise von der Pandemie betroffen sind und waren“. Deshalb, so Schimmeyer, solle ihnen zu allererst „Danke“ gesagt werden.

Um über den Verein „Schöningen sagt Danke“ zu informieren wird in verschiedenen Schöninger Geschäften ein Flyer ausgelegt. Auf Wunsch soll er auch direkt in den Briefkasten von Interessenten geworfen werden. Für diesen Fall erbittet der Verein eine telefonischen Kontaktaufnahme mit Vorsitzender Mandy Schimmeyer unter der Rufnummer 0157-71 70 20 17 oder mit ihrer Stellvertreterin Susanne Schneider unter Telefon (05352) 9 09 79 28.

mb/red

