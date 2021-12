Grasleben, Heeseberg und Nord-Elm noch ohne Teststellen

Ein Mitarbeiter nimmt für ein Drive-In-Corona-Testzentrum bei einem Autofahrer einen Abstrich im Rachenraum. In Schöningen sollen am Freitag in der Innenstadt zwei weitere Schnelltest-Angebote eröffnet werden.

Zahlreiche zusätzliche Corona-Teststellen wurden im Landkreis Helmstedt in den vergangenen Tagen eingerichtet, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit soll dem infolge der geänderten Corona-Regelungen stark gestiegenen Bedarf an Testungen nachgekommen werden. Weitere Teststellen befinden sich im Prüfverfahren, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Neue Testzentren in Schöningen

In Schöningen sollen am Freitag zwei Testzentren in der Innenstadt den Betrieb aufnehmen, kündigt der Landkreis unter anderem in seiner Schnelltest-Anbieter-Übersicht im Internet (www.helmstedt.de/buergertestung) an. Ohne vorherige Terminvergabe sind demnach in der Straße Neue Tor 9 sowie an der Bürgermeisterwiese Testungen montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr möglich. Bereits seit Mittwoch bietet auch das Rote Kreuz in Schöningen in der Moltkestraße 39 wieder Testungen an. Am Donnerstag und Freitag ist es von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Potenzielle Anbieter müssen Anträge rechtzeitig stellen

Weitere interessierte Anbieter von Testzentren, so betont der Landkreis in seiner Pressemitteilung, sollten beachten, dass die Beauftragung nur noch bis zum 15. Dezember möglich ist: „Diese Frist ergibt sich aus der Testverordnung des Bundes. Darauf hat das Niedersächsische Sozialministerium nun noch einmal ausdrücklich hingewiesen.“

Interessierte Anbieter sollten ihre Anträge deshalb rechtzeitig beim Landkreis Helmstedt stellen, um eine fristgerechte Prüfung und Beauftragung sicherzustellen. „Trotz intensiver Bemühungen gibt es bisher noch immer keine Teststellen-Anbieter für die Gebiete der Samtgemeinden Grasleben, Heeseberg und Nord-Elm“, bedauert die Kreisverwaltung und appelliert noch einmal an potenzielle Anbieter, diese Lücken zu schließen.

mb/red

