Mitarbeiter der Nachtschicht entdeckten den Brand in der Fabrik in Schöningen und alarmierten die Feuerwehr.

Brand in Schöningen Brand in Fabrik in Schöningen ausgebrochen – Polizei ermittelt

In einer Dachbahnen-Produktionsanlage in Schöningen hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Mitarbeiter der Nachtschicht entdeckten das Feuer. Zu dem Zeitpunkt standen bereits mehrere Bitumendachbahnen, die vor der Produktionshalle gelagerte waren, in Brand.

Wie die Polizei berichtet, konnte sich alle Mitarbeiter selbstständig in Sicherheit begeben. Bei eigenständigen Rettungs- und Löschversuchen wurden vor Eintreffen der Feuerwehr vier Personen verletzt. Diese wurden erstversorgt und zur weiteren Behandlung an dem Rettungsdienst übergeben wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Ermittlungen zum Brand in Schöninger Fabrik laufen

Gegen 3 Uhr war der Einsatz für die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Stadtfeuerwehr Schöningen beendet. Insgesamt waren 43 Feuerwehrleute aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf mit zehn Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz.

Am Gebäude entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße Lange Trift für mehrere Stunden gesperrt.

Update: In einer früheren Version des Textes hieß es, dass alle Personen unverletzt blieben. Das hatte die Polizei berichtet. Laut Feuerwehr verletzten sich jedoch vier Personen.

