Lehre. Zwei tote Katzen hatte bei Lehre ein Paar vor sich auf dem Boden liegen. Der Mann trug eine weitere – noch lebende – winselnde Katze in einem Sack.

Tierquälerei Zwei tote und eine gestohlene Katze in Lehre

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf zwei tote und eine gestohlene Katze im Bereich des Waldstückes an der Kreisstraße 35 zwischen Groß Brunsrode und Klein Brunsrode geben können.

Laut Mitteilung von Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch war am Vormittag des Freitag, 3. Dezember, gegen 10.30 Uhr eine 51-Jährige auf einem Feldweg in der Nähe der Kreisstraße 35 unterwegs. In der Nähe eines umzäuntes Teiches sei sie auf ein Paar und einen unbekannten Mann getroffen, die sich offensichtlich stritten.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei nasse tote Katzen liegen auf dem Boden

Vor den beiden Personen lagen eine kleine und eine große nasse tote Katze. Der Unbekannte hielt einen sich bewegenden Sack in der Hand aus dem klägliche Geräusche kamen. Die 51-Jährige trat zu der Gruppe hinzu und forderte den Mann auf, ihr den Sack zu geben. Dieser Aufforderung kam er zögernd nach und flüchtete dann in den Wald.

Als die Frau in den Sack sah, wurde sie von einer nassen, aber unverletzten Katze angeschaut. Sie nahm das verängstigte Tier mit und brachte sie zu einer Bekannten.

Besitzerin der Katze im Sack wurde einen Tag später gefunden

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien konnte laut Polizei die Besitzerin der Katze aus Flechtorf einen Tag später gefunden und beide glücklich vereint werden.

Bei einer Absuche des Feldweges durch die Polizei seien keine weiteren toten Katzen mehr aufgefunden worden.

Kleidung des Mannes macht ungepflegten Eindruck

Der Unbekannte war etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er wirkte auffallend dünn und hatte laut Polizei ein „südländisches Aussehen“. Der Mann hatte nackenlange dunkle Haare, dunkle Augen und einen Vollbart. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Winterjacke und dunkle Strickjacke. Die Bekleidung habe einen ungepflegten Eindruck gemacht.

Das Paar war etwa 30 Jahre. Die Frau hatte dunkle lange Haare und trug eine beigefarbene Winterjacke. Der Mann wirkte sportlich und war etwa 1,75 Meter groß.

Die Polizei sucht das Paar als Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder auf die getöteten Katzen geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Lehre unter (05308)990930 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de