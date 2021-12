Video des Anna-Sophianeum Schöningen verbreitet gute Laune

Schöningen. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Anna-Sophianeum in Schöningen haben einen Image-Film produziert. Zu sehen ist das Werk auf YouTube.

Eine der Arbeitsgruppen des Anna-Sophianeums in Schöningen hat im Rahmen der Sozialen Projekte ein die ganze Schule einbeziehendes LipDub-Image-Video produziert. Das Bild zeigt die Dreharbeiten als Actionshot im Chemieraum.

„Wir wollten etwas Bleibendes schaffen und gleichzeitig damit unsere Schule wertschätzen“, sagt Hannah Leifke. Und Shawn Maack ergänzt: „Es lief nicht alles glatt, aber unter dem Strich sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“ Die beiden Schüler des Gymnasiums Anna-Sophianeum sind Teil eines elfköpfigen Teams von Oberstufenschülerinnen und -schülern des 13. Jahrganges, die mehrere Wochen an ihrem sozialen Projekt arbeiteten und nunmehr einen Imagefilm für ihre Schule produziert haben.

Die Idee für dieses Video entwickelte sich laut einer Mitteilung der Schule zufällig während des Politikunterrichtes, als allgemein über Ideen für soziale Projekte gesprochen wurde. Schnell wurde der Gruppe um Hannah und Shawn klar – wir wollen einen LipDub drehen. Gemeinsam mit Robert Hinze, Hannes Krienke, Robin Kurzawa, Julius Leichert, Malte Meier, Thilo Schaper, Bennet Scharf, Simon Scholz und Nele Seidler wurde die Idee besprochen, und nach nur einigen Treffen stand das Konzept für das Drehbuch.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ehemaligen Mitschüler als Kameramann eingespannt

Und auch der Kameramann stand sofort fest – Samuel Gläser, ein ehemaliger Mitschüler der elfköpfigen Gruppe, der sich inzwischen schon einen Namen in der Videobranche gemacht hat.

Lesen Sie auch:

Doch was ist eigentlich ein LipDub? „Das ist eine spezielle Form eines Musikvideos, in dem Schülerinnen und Schüler durch die Schule laufen und dabei ihre Lippen synchron zur Musik bewegen“, erklärt Robert.

Schule wird im Film in all ihren Facetten vorgestellt

Inhaltlich geht es in dem Imagevideo darum, die Schule in all ihren Facetten vorzustellen. Dazu gehören die Klassenräume, Fachbereiche, Freizeitbereiche, die Sporthalle und die Schulgärten genauso wie der Lehrertrakt mit Sekretariat und Lehrerzimmer. Und natürlich alle Menschen, mit denen die Schülerinnen und Schüler tagtäglich zusammenarbeiten.

Das Ergebnis ist „richtig cool“ geworden, sind sich die Jugendlichen einig. Entstanden ist ein energiegeladenes Gute-Laune-Video, das „echt Lust auf Schule macht“, freut sich Shawn. „Wir hatten einen Riesenspaß vor und während der Dreharbeiten mit vielen unvorhersehbaren Ereignissen“, erzählt Nele.

Mitten im Dreh gab es plötzlich Feueralarm

Nicht nur, dass für einige „Schauspieler“ morgens kurzfristig Ersatz gesucht werden musste. „Mitten im Dreh gab es plötzlich Feueralarm. Wir mussten abrupt abbrechen, und alle Schülerinnen und Schüler mussten sofort das Schulgebäude verlassen. Der Dreh wurde für etwa eine halbe Stunde unterbrochen“, erzählt Robert. Logistisch sei das echt ein Problem gewesen, da ja für das Video alle Beteiligten auf dem gesamten Schulgelände verteilt auf ihren Einsatz warteten. Bis alle Schüler wieder an ihrem Platz waren, habe kurzzeitig Chaos geherrscht, so Shawn.

Letztendlich ist die elfköpfige Gruppe stolz auf ihr Imagevideo. „Wir haben es geschafft. Es gab ein paar Pannen, aber wir konnten immer schnell improvisieren, und es haben alle wirklich toll mitgemacht. Wir haben etwas geschaffen, an das wir uns immer gern erinnern werden“, freut sich Hannah. „Das Video hat sich inzwischen jeder von uns schon etliche Male angesehen. Und immer wieder entdeckt man etwas Neues. Immerhin haben uns rund 800 Schülerinnen und Schüler und etwa 25 Lehrerinnen und Lehrer bei unserem sozialen Projekt unterstützt“, betont Shawn.

Zu sehen ist der Imagefilm auf der Homepage des Anna-Sophianeums unter: www.anna-sophianeum.de und auf dem YouTube-Kanal der Schule unter: www.youtube.com/watch?v=1ShKP_rR0mo

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de