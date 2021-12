Ehrliche Finder bringen in Helmstedt hohe Geldsumme zurück

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk gab es für einen 72 Jahre alten Helmstedter. Am Samstagmorgen hatte er laut Mitteilung der Polizei in einem Supermarkt in der Innenstadt eine prall gefüllte Geldtasche dabei, deren fünfstelligen Inhalt er unmittelbar zur Bank bringen wollte. Zur Sicherheit – so dachte er – habe er diese nicht im Auto zurücklassen wollen. Beim Stöbern in einer Warenabteilung legte er die Geldtasche kurz ab und vergaß die Geldtasche.

Erst in einer anderen Abteilung fiel dem 72-Jährigen die zurückgelassene Geldtasche wieder ein. Schnell lief er zurück, doch die Geldtasche lag nicht mehr dort und war auch weder von ihm noch den Mitarbeitern auffindbar. Ihm blieb nur noch der Gang zur Polizei.

Pärchen hatte die Geldtasche mit dem vielen Geld gefunden

Doch nach zwei unruhigen und qualvollen Nächten wurde der Mann von einem Pärchen aufgesucht. Die beiden hatten die Geldtasche mit dem vielen Geld gefunden. Sie beschlossen, sich auf die Suche nach dem Eigentümer zu machen. Anhand einer Visitenkarte, die sich in der Geldtasche befand, hatten sie Erfolg. Sie händigten dem überglücklichen Verlierer die Geldtasche aus. Er bedankte sich mit Tränen in den Augen bei dem Pärchen mit einem zehnprozentigen Finderlohn.

