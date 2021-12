Zwei Helmstedter leisten heftigen Widerstand gegen die Polizei

Es war am Samstag gegen 15.10 Uhr, als der Polizei die Sachbeschädigung an einem Gebäude in der Straße An der Bleiche gemeldet wurde. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine von zwei männlichen Personen die Verglasung der Haustür zu einem Mehrfamilienhaus zerstört hatte und durch das Loch in der Tür ins Innere des Hauses eingedrungen sei.

Die Polizei konnte ermitteln, in welcher Wohnung sich die beiden Verdächtigen aufhielten, denn lautes Geschrei drang aus einer Wohnung nach außen. Als die Beamten Kontakt zu den Bewohnern aufnehmen wollten, wurden sie durch lautes Geschrei und verbale Beleidigungen begrüßt, heißt es dazu im Polizeibericht. Die Beamten forderten Verstärkung an, und wenige Minuten später standen mehrere Beamte vor der Wohnungstür.

Einer der Bewohner stürmte mit erhobenen Fäusten auf die Übermacht an Polizisten zu

„Doch anstatt vor der Übermacht klein beizugeben, stürmte einer der Bewohner mit erhobenen Fäusten und lautem Geschrei auf die Beamten zu. Ebenso folgte ihm sein Kumpan, der nicht minder laut seiner Aggression freien Lauf ließ“, berichtet die Polizei weiter.

Die eingesetzten Beamten brachten beide stark alkoholisierte Hitzköpfe zu Boden, legten ihnen Handfesseln an und brachten sie anschließend ins Gewahrsam. Dabei zeigten der 46-Jährige und sein 35 Jahre alter Kumpan eine derart hohe Aggressivität, dass selbst ein Test am Alkomaten nicht möglich gewesen sei. Ein Richter ordnete den Gewahrsam bis zum nächsten Morgen an.

Ein weiterer Geschädigter meldete sich, weil einer der Beschuldigten auch ein geparktes Auto beschädigte

Zwischenzeitlich hatte sich ein weiterer Geschädigter und Zeuge gemeldet, der mitteilte, dass durch einen der beiden Beschuldigten auch ein Pkw in der Straße An der Bleiche beschädigt worden sei.

red

