Unfallflucht in Lehre Autofahrerin fährt in Lehre Rollstuhlfahrer an und flüchtet

Ein 60 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist in Lehre am Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr von einer Autofahrerin angefahren worden. Laut Polizei flüchtete die Unfallverursacherin. Der Rollstuhlfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Wie Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch schildert, befuhr der 60-Jährige mit seinem Rollstuhl den westlichen Geh- und Radweg der Berliner Straße von Wendhausen nach Lehre. In Höhe der Parkplatzausfahrt eines Discounters hielt er an, um nach links auf den Parkplatz abzubiegen. In diesem Moment fuhr eine bisher unbekannte Frau mit ihrem T-Roc vom Parkplatz und bog nach rechts auf die L 295 in Richtung Braunschweig ab. Dabei kollidierte sie mit dem Rollstuhl und setzte ihre Fahrt fort.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unfallverursacherin begutachtet Schaden an ihrem Wagen

„Nach bisherigen Zeugenaussagen hielt die Autofahrerin wenige hundert Meter in Höhe eines Gasthauses an und begutachtete den Schaden an ihrem T-Roc mit Wolfsburger Kennzeichen“, teilt die Polizeisprecherin mit. Zudem sei sie auch von einem Zeugen auf den Unfall hingewiesen worden. „Trotzdem setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern und die Feststellung ihrer Person zu ermöglichen.“

Die etwa 60 Jahre alte Frau soll laut Polizei 1,65 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lehre unter der Telefonnummer (05308) 99 09 30 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de