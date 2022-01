Velpke. Am Mittwochnachmittag musste die Landstraße 647 gesperrt werden. Zahlreiche Ersthelfer befreiten das Unfallopfer. Die Ursache ist noch unklar.

Am Mittwochnachmittag krachten ein Polo und ein Kleinbus auf der Landstraße zwischen Velpke und Meinkot zusammen. Die Straße wurde voll gesperrt.

Schwerer Unfall in der Samtgemeinde Velpke

Am Mittwochnachmittag krachten ein Polo und ein Kleinbus auf der Landstraße zwischen Velpke und Meinkot zusammen. Die Straße wurde voll gesperrt.

Schwerer Unfall in der Samtgemeinde Velpke

Am Mittwochnachmittag krachten ein Polo und ein Kleinbus auf der Landstraße zwischen Velpke und Meinkot zusammen. Die Straße wurde voll gesperrt.

Schwerer Unfall in der Samtgemeinde Velpke

Am Mittwochnachmittag krachten ein Polo und ein Kleinbus auf der Landstraße zwischen Velpke und Meinkot zusammen. Die Straße wurde voll gesperrt.

Schwerer Unfall in der Samtgemeinde Velpke

Am Mittwochnachmittag krachten ein Polo und ein Kleinbus auf der Landstraße zwischen Velpke und Meinkot zusammen. Die Straße wurde voll gesperrt.

Schwerer Unfall in der Samtgemeinde Velpke

Verkehrsunfall Polo kracht in Kleinbus: Unfall zwischen Meinkot und Velpke

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landstraße (L647) zwischen Meinkot und Velpke zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Feuerwehr aus dem Kreis Helmstedt berichtet, stieß ein Polo aus unbekannten Gründenin einer Kurve mit einem Kleinbus zusammen und wurde in einen Graben geschleudert.

Die Fahrerin des Polos konnte durch zahlreiche Ersthelfer und den Rettungsdienst schnell aus ihrem Auto befreit werden. Die beiden Insassen des Busses wurden zunächst betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Straße zwischen Velpke musste für die Dauer des Rettungseinsatzes vollständig gesperrt werden. Feuerwehrkräfte aus Meinkot, Velpke und Bahrdorf waren vor Ort. Nach rund vier Stunden war der Einsatz Einsatz um 20.20 Uhr beendet.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de