Rauchmelder löst aus – Feuerwehr findet Toten in Süpplingen

Ein 73-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in seiner Wohnung am Driftweg in Süpplingen gestorben. Gefunden hat ihn die Feuerwehr, nachdem zuvor ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Kurz nach zwei Uhr seien die Wehren aus Süpplingen, Süpplingenburg und Frellstedt alarmiert worden. Anwohner hätten die Polizei über das Piepen des Rauchmelders informiert.

Feuerwehr hat Tür geöffnet

Da auf Klopfen und Klingeln niemand reagiert habe, habe die Wehr die Tür geöffnet. Der Bewohner sei leblos dahinter gefunden worden. Auf dem Tisch habe eine brennende Kerze gestanden, die den Rauchmelder ausgelöst habe. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus, der nicht im Zusammenhang mit der Kerze oder gar Fremdverschulden stehe, so ein Sprecher.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red/cz

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de