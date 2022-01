Hauseinbruch und Unfallflucht in Helmstedt

Durch ein Kellerfenster verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh Zugang zu einem Einfamilienhaus im Kornblumenweg in Emmerstedt. Das berichtet die Polizei. Die Höhe des Schadens und die Art des Diebesgutes sei derzeit unklar. Die Polizei hofft auf Zeugen, die im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen haben.

Diebstahl eines 3000 Euro teuren Pedelec in der Kornstraße

Vor der Volksbank in der Helmstedter Kornstraße wurde am Freitag, 21. Januar, zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr ein matt-schwarzes Pedelec der Marke Scott entwendet. Der Eigentümer hatte das Fahrrad mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert und stellte später den Diebstahl fest. Der Wert des entwendeten Pedelec wird laut Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Unfallfluchten mit Lackschäden am Freitag

Gleich zwei Unfallfluchten in Helmstedt wurden der Polizei am Freitag gemeldet. Die eine geschah in der Pestalozzistraße zwischen 6.30 Uhr und 13.40 Uhr, die andere in der Stobenstraße zwischen 9.20 Uhr und 10.50 Uhr. Die Eigentümer beider Pkw stellten jeweils Unfallschäden an ihren abgestellten Fahrzeugen fest. In der Pestalozzistraße wurde ein schwarzer Opel Corsa, in der Stobenstraße ein weißer Renault beschädigt, berichtet die Polizei. An beiden PKW seien Lackbeschädigungen an der linken Fahrzeugseite vorhanden. Die verursachenden Fahrzeuge seien flüchtig.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de

Täter bedroht nach Diebstahl Angestellten in Königslutter Einbrecher machen in Emmerstedt Beute in unbekannter Höhe Täter bedroht nach Diebstahl Angestellten in Königslutter Getränke hat ein Unbekannter am Samstag gegen 19.25 Uhr aus einem Tankstellen-Shop an der Helmstedter Straße gestohlen. An der Kasse habe er sich eine Packung Zigaretten geben lassen. Anstatt zu bezahlen, sei er Richtung Ausgang gegangen. Fahndung bleibt erfolglos Der Verkäufer sei ihm gefolgt, woraufhin dieser sich umgedreht und den Angestellten bedroht habe, heißt es. Der Mitarbeiter habe die Polizei informiert. Nach bisherigen Ermittlungen sei der Unbekannte die Helmsteder Straße stadteinwärts entlanggegangen und dann nach links in die Straße Driebe abgebogen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben. Polizei hofft auf Zeugenhinweise Der etwa 20-Jährige habe einen osteuropäischen Akzent gehabt, eine Jogginghose sowie eine zweifarbige Jacke getragen und einen schwarzen Rucksack dabei gehabt. Hinweise erbeten unter: (05353) 941050. Einbrecher machen in Emmerstedt Beute in unbekannter Höhe Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in das Bürogebäude eines Bauunternehmens an der Hauptstraße in Emmerstedt eingebrochen. „Was die Täter dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, teilt dazu Polizeisprecher Thomas Figge mit. Fenster mit brachialer Gewalt geöffnet Fest stehe, dass die Täter zwischen Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 6.45 Uhr, mit brachialer Gewalt ein Fenster am Gebäude geöffnet und sich so Zugang zum Inneren verschafft haben. „Danach betraten sie sämtliche Büroräume und durchsuchten die darin befindlichen Schränke und Schubladen nach sich lohnender Beute“, berichtet Figge. Anschließend seien die Täter vom Ort des Geschehens geflüchtet und in der Dunkelheit der Nacht verschwunden. Die Ermittler hoffen dennoch, dass die Täter von Zeugen beobachtet worden sind und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 52 10.