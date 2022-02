Schienenweg im Helmstedter Revier wird reaktiviert

Helmstedt. Restabfälle Braunschweigs kommen per Zug zur Thermischen Restabfall-Vorbehandlungsanlage Buschhaus. Dafür wird eine Bahntrasse reaktiviert.

Grünes Licht für den ersten Abfalltransport in die TRV Buschhaus im Helmstedter Revier: (von links) Michael Meinhardt, Geschäftsführer Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB), Bernard Kemper, Thorsten Kornblum und Matthias Fricke, Geschäftsführer Alba Braunschweig GmbH.

Bernard Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung von EEW Energy from Waste (EEW) und Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum haben sich in der Restabfallumschlagsanlage im Entsorgungszentrum der Alba in Watenbüttel über den Bahntransport des Braunschweiger Restabfalls zur Thermischen Restabfall-Vorbehandlungsanlage (TRV) Buschhaus informiert. EEW hatte die Ausschreibung der Stadt laut Mitteilung 2020 gewonnen. Ausschlaggebend sei vor allem das Transportkonzept für die jährlich 48.000 Tonnen Abfall gewesen.

4000 LKW-Fahrten werden jährlich vermieden

Die liefere nun ab Februar Logistikpartner Captrain über eine wiederbelebte Bahntrasse im Helmstedter Revier zur TRV. Für die Region Helmstedt könnten damit bis zu 4000 zusätzliche LKW-Fahrten im Jahr vermieden werden. „Erstmals seit 15 Jahren fährt wieder ein Containerzug mit Restabfällen der Stadt Braunschweig ins Helmstedter Revier“, so Kemper. Dies sei nachhaltig. Künftig würden dreimal pro Woche Züge von Watenbüttel zur TRV fahren. Entladen würden die Waggons vollautomatisch. Dafür sei das bestehende Containerterminal auf den neuesten Stand gebracht worden, so Ralf Meyer, Produktionsleiter der TRV Buschhaus.

Energie der Abfälle wird gewandelt

„Mit der Schiene verbreitern wir die Ausgangsbasis für Folgenutzungen im Helmstedter Revier. Dies und ausreichend geeignete Ansiedelungsflächen vorausgesetzt, sehen wir den Strukturwandel auf einem guten Weg“, wird Kemper weiter zitiert. EEW Energy from Waste sei ein in Europa führendes Unternehmen bei der Thermischen Abfall- und Klärschlammverwertung. Zur nachhaltigen energetischen Nutzung der Ressourcen entwickelt, errichte und betreibe das Unternehmen Verwertungsanlagen auf höchstem technologischem Niveau. EEW wandele die in den Abfällen enthaltene Energie und stelle diese als Prozessdampf für Industriebetriebe, Fernwärme für Wohngebiete sowie umweltschonenden Strom zur Verfügung.

