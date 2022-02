Grasleben. Das Feuer der Kerzen greift auf den Schlafsack des Obdachslosen über, der in einer Bushaltestelle liegt. Die Wehr rückt an – und freut sich.

Die Feuerwehr Grasleben ist am Samstag zu einem Brand in einer Bushaltestelle ausgerückt.

Feuerwehr Grasleben Mann wärmt sich in Grasleben mit Kerzen – dann kommt die Wehr

Ein Obdachloser hat am Samstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr Grasleben gesorgt. Nach Angaben der Einsatzkräfte wollte sich der Mann in einer Bushaltestelle in der Ortsmitte mit ein paar Kerzen wärmen, diese entzündeten jedoch den Schlafsack und einige Gegenstände. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Ersthelfer mit einem Feuerlöscher aus dem nahen NP-Markt die Flammen bereits weitestgehend gelöscht, teilt die Wehr mit. Mit einem C-Rohr wurden die Brandreste abgelöscht und aus dem Häuschen entfernt.

Die brennende Bushaltestelle in Graslaben. Foto: Feuerwehr Grasleben

Keine Verletzungen beim Obdachlosen – kein Schaden an der Haltestelle

Der Obdachlose blieb unverletzt. Auch an der Bushaltestelle entstand durch das schnelle Handeln der Zeugen kein Schaden.

red

