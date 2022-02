Corona in Helmstedt

Corona in Helmstedt Omikron an Helmstedts Schulen: Kinderarzt warnt vor Leichtsinn

Die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante Omikron sorgt für viel Aufsehen. In Südafrika und Großbritannien sind vor allem kleine Kinder betroffen und weisen neuartige Corona-Symptome auf.

Beschreibung anzeigen

Helmstedt. Warum die Inzidenz unter Grundschülern in Helmstedt am höchsten ist und was ein Kinderarzt Eltern rät.