52-Jähriger fährt in Lehre wohl alkoholisiert ohne Führerschein

Auf Streife ist der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.14 Uhr in der Straße Auf der Günne in Lehre ein in der Fahrbahnmitte haltendes Auto aufgefallen. Der Fahrer begann laut Polizei auf der verengten Fahrbahn zu rangieren, um den entgegenkommenden Streifenwagen passieren zu lassen. Die Beamten entschieden sich dazu, eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Atemluft riecht nach Alkohol – Mann hat keinen Führerschein dabei

In der Atemluft des 52-jährigen Mannes war sofort Alkoholgeruch wahrnehmbar. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Gegen den Fahrzeugführer leitete die Polizei sowohl ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr als auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Dieb stiehlt Damenfahrrad

Ein Unbekannter hat in Helmstedt in der Wahlbecker Straße ein unter einem Carport abgestelltes schwarzes Damenfahrrad der Marke Elm-Bike gestohlen. Der Wert des Fahrrades wird laut Polizei auf zirka 400 Euro geschätzt.

Unbekannte beschädigen Außenspiegel von geparkten Autos in Helmstedt

Die Eigentümer zweier Autos stellten Beschädigungen an ihren Fahrzeugen fest. Mutwillig hatten Unbekannte laut Polizei jeweils die linken Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Der beschädigte VW Transporter wurde in der Kybitzstraße abgestellt, der angegangene Ford Fiesta parkte am Juliusplatz. Die Beschädigungen ereigneten sich zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

