Helmstedt. Die Polizei lobt eine Zeugin, die die beiden Frauen beim Stehlen in einem Discounter bemerkten. Eine andere Helmstedterin hatte weniger Glück.

Polizei im Kreis Helmstedt Zwei Taschendiebinnen in Helmstedt auf frischer Tat ertappt

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Donnerstagabend zwei Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl in einem Helmstedter Discounter erwischt und festgenommen. Die Tat ereignete sich gegen 18 Uhr im Markt an der Walbecker Straße. Inwieweit den Frauen weitere Diebstähle zugeordnet werden können, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Die 57-jährige Zeugin war in dem Discounter einkaufen, als sie bemerkte, dass zwei junge Frauen neben einer älteren Dame standen. Die Helmstedterin sah, wie eine der Frauen in die Handtasche der 65-jährigen Seniorin griff und die Geldbörse herausnahm. Geistesgegenwärtig machte die Zeugin durch laute Zurufe auf die Situation aufmerksam, woraufhin die 65-Jährige der Diebin ihre Geldbörse aus der Hand riss.

Mit der Hilfe zweier Mitarbeiter konnten die Taschendiebinnen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen die Taschendiebinnen vorläufig fest und fuhren sie zur Polizeiwache. Bei der Durchsuchung der Frauen fanden die Polizisten mehrere hundert Euro.

Nach den Ermittlungen auf der Dienststelle wurden die Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Taschendiebstahl in anderem Discounter – Hängen die Taten zusammen?

Drei Stunden zuvor kam es in einem Discounter an der Emmerstedter Straße ebenfalls zu einem Handtaschendiebstahl. Hier wurde einer 71-Jährigen das Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen, als diese beim Einkaufen war. Als die Seniorin kurze Zeit später ihre EC-Karte bei ihrer Bank sperren lassen wollte, waren bereits 2000 Euro abgehoben. Ein Zusammenhang zu den festgenommenen Frauen ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

red

